В России выявили более 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 7 февраля. Российские медики за прошлые сутки выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших зафиксировали в 85 российских регионах. При этом у 10,8% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерли 432 человека. Еще 19 884 пациента смогли полностью вылечиться от инфекции.

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали свыше 460 тыс. новых случаев коронавируса. Актуальные и подробные сведения о ситуации с распространением COVID-19 в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.