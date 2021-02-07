Эксперт Турбер не верит в вероятность осуждения Трампа в рамках импичмента

Вашингтон, 7 февраля. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли будет осужден в рамках импичмента, заявил профессор государственного управления Джеймс Турбер.

Как считает эксперт, он не видит возможности того, чтобы Трампу вынесли обвинительное заключение в рамках импичмента в Сенате Конгресса США. Турбер добавил, что Трамп и его сторонники раскололи Республиканскую партию, поэтому вряд ли ему удастся баллотироваться на второй президентский срок на новых выборах.

«Мы сможем наблюдать борьбу за руководство в партии среди республиканцев. При этом исход такой битвы на сегодняшний день не предрешен», — рассказал эксперт.

Турбер считает, что поляризация и популизм продолжатся в США какое-то время.

Ранее сообщалось, что американские законодатели могут приостановить процесс импичмента бывшего лидера США Дональда Трампа 12 февраля, если он продлится до этого момента.