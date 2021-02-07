Отказ Киева от российских энергоносителей скажется на простых гражданах Украины

Киев, 7 февраля. Неутешительные перспективы открываются перед Украиной на фоне ее планов по полному отключению от энергосистем России и Белоруссии.

Ситуация в стране во многом усугубилась: на Украине рекордно сократились запасы угля, а гражданам продолжают приходить немыслимо большие платежные квитанции за услуги ЖКХ. К проблемам Киева добавилась и авария на Запорожской ТЭС. Однако украинские чиновники, которые должны нести ответственность за энергетическую отрасль, бездействуют, передает РИА Новости.

Февраль может пройти под знаком увеличения поставок электричества из России и Белоруссии «под крики о зраде», однако к апрелю 2021 года импорт с этих направлений грозит быть заблокированным. Население же ждет очередное повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду.

Катастрофическая ситуация с остатками угля на складах ТЭС и холодная зима спровоцировали подорожание электроэнергии на оптовом рынке — 6 февраля 2021 года цены превысили 2000 гривен (5400 рублей) за один мегаватт-час. Эта стоимость могла бы быть гораздо выше без закупок российского электричества, от которого так громогласно отказываются в Киеве.

При этом действующие власти Украины обещали снижение тарифов на услуги ЖКХ для населения, но цены упадут только в феврале и марте относительно января, все равно оставаясь выше декабрьских. С 1 апреля Киев хочет повысить стоимость одного киловатт-часа электроэнергии при потреблении свыше 300 кВт ч в месяц более чем в два раза. Также перестанут действовать временные ограничения на рост стоимости газа и тарифов на тепло и горячую воду.

Однако Киев продолжает планировать «прекрасную Украину будущего», не замечая ни угольный кризис, ни другие проблемы. Власти хотят полностью отключиться от энергосистем России и Белоруссии и завершить интеграцию украинской энергосистемы с европейской, а в дальнейшем перейти на поставки ядерного топлива из США вместо РФ. Все это открывает печальные перспективы для Украины: ее собственной энергогенерации грозит если не уничтожение, то значительное сокращение мощностей и тотальная внешняя зависимость. При этом все больше и больше придется платить простым украинцам за потребление как электрической, так и любой другой энергии.