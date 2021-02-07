Актер Филипп Бледный публично рассказал о пережитой депрессии

Москва, 7 февраля. Актер Филипп Бледный, известный по роли Вениамина Васильева в сериале «Папины дочки», публично рассказал историю любви, обратившись к своей матери Светлане Юрьевне.

Бледный пережил глубокое и светлое чувство, которое закончилось «солеными слезами» на песке. Актер признается, что испытал большое потрясение, откликнувшееся для него физической болью. Он стал терять вес. О своем горе и депрессии Бледный сообщил в личном микроблоге Instagram, обратившись к матери.

«Кто-то говорит, что любовь — это покой, когда мир и лад, нет конфликтов и бурь, когда вы взглядами встретились и молча все поняли! Когда с ней намного лучше, чем без нее, нет ошейников и слепого служения... Об этом не знаю, такого со мной не случалось», — рассуждает актер.

По словам звезды «Папиных дочек», неудавшийся роман оказался эмоционально насыщенным и выжигающим нервные клетки. После пережитой депрессии Бледный понял, что такое настоящая любовь. Самое светлое чувство заключается в заботе матери о сыне. Актер сопроводил слова о любви архивным семейным портретом, где он запечатлен маленьким на руках у Светланы Юрьевны.

«Самый романтичный 32-летний мужчина»; «Прекрасные слова! Филипп, вы супер»; «Коснулись сердца», — отметились в комментариях подписчики актера.

Сейчас на передовой светских СМИ находится другая звезда «Папиных дочек» — актриса Лиза Арзамасова. Она в конце 2020 года вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Недавно паре напророчили скорый крах супружеской жизни из-за половой неудовлетворенности Арзамасовой.