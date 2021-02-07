Ученые из США объяснили, почему муравьи маршируют вокруг звонящего iPhone

Вашингтон, 7 февраля. Теории о том, почему муравьи ходят кругами вокруг принимающего вызов iPhone, начали размещать пользователи Сети. Объяснение феномену нашли ученые.

Первая видеозапись, на которой насекомые устраивают хороводы возле гаджета, впервые появилась в Сети в 2015 году. По мнению авторов YouTube канала ViralVideoLab, необычное поведение муравьев объясняется «электромагнитной волной».

Согласно выводам энтомолога из университета штата Новая Англия Найджела Эндрю, у насекомых есть магнитные сенсоры, используемые для ориентации в пространстве. По его словам, все дело в феномене, называемом «муравьиный круг смерти». Иногда они могут загонять себя в ловушку системы химических сигналов и обоняния.

Сигнал, который издают в таких случаях муравьи, наводит представителей своего вида на собственный след, из-за чего они начинают ходить по кругу. Не исключено, что у маршировавших вокруг гаджета муравьев возник «круг смерти», который случайно совпал с входящим вызовом на iPhone.

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