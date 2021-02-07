«Ответ прилетит»: Кулеба испугался возможной реакции РФ на блокировку каналов

Киев, 7 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опасается ответа России на ограничение работы трех оппозиционных телеканалов в Незалежной.

Чиновник заявил, что Украина должна быть готова к этой «ежедневной борьбе». По его словам, сейчас ведется работа, чтобы Украина была готова к ответу России.

«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян. — Прим. ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит», — сказал министр иностранных дел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «весомых причинах», послуживших поводом для закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Глава государства попытался опровергнуть версию о цензуре СМИ.