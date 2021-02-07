Антипов: Гаагский суд будет ликвидирован из-за дела o MH17

Москва, 7 февраля. Судебные прения по поводу сбитого в 2014 году над Донбассом малайзийского «боинга» продолжаются. Следствие вроде как уже и определилось с «обвиняемыми». Среди них трое россиян и один украинец, и все якобы причастны к авиакатастрофе. Голландские судьи, опираясь на нормы юриспруденции, плотно занимаются делом, не отвлекаясь на второстепенные вещи, — пишет «ПолитПазл».

Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов. Он подчеркнул, что Гаага, преследуя конкретную цель, не стала привлекать к расследованию украинскую сторону, воздушное пространство которой не было закрыто.

«Если в конечном итоге голландские судьи объективно отнесутся к тем моментам, которые уже есть и еще появляются, и все-таки признают невиновность, то этот суд прекратит свою работу», — рассказал Антипов в интервью «ПолитРоссии».

По мнению эксперта, в таком случае имеет смысл начать новое расследование, привлекая к нему и другие государства, и разные международные организации. Он считает, что наработанный в ходе дела материал можно будет использовать в новом арбитраже.

Но сегодня, как отмечает Антипов, сторона защиты проведет тщательную работу по сбору доказательств. Основная цель — сосредоточиться на линии «присутствия» в Донбассе российского ЗРК «Бук». Аналитик уверен, что приведенные следствием доказательства недостаточны для понимания причин крушения самолета, и важно обратить внимание мирового сообщества на это.

«Их сейчас притянули за уши к этому суду только потому, что следствие посчитало, что они каким-то образом причастны к тому «Буку», который якобы сбил MH17, и отсутствие «Бука» автоматически означает, что обвиняемы невиновны», — пояснил специалист.

Ранее Юрий Антипов заявлял, что Амстердам не считает Украину виновной.