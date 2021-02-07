Глава ЕЦБ Лагард назвала сроки восстановления экономики Евросоюза

Франкфурт-на-Майне, 7 февраля. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) спрогнозировали сроки восстановления экономики еврозоны, пострадавшей от коронавирусного кризиса.

Прогнозом регулятора поделилась глава банка Кристин Лагард в беседе с корреспондентами Le Journal du Dimanche. Экономика европейских стран будет восстанавливаться с середины текущего года, как ожидает собеседница издания.

«Мы в ЕЦБ по-прежнему убеждены в том, что 2021-й будет годом восстановления», — заявила она.

Экономическое восстановление Еврозоны задержалось, признала Лагард, но не сошло на нет и ожидается с нетерпением. Некоторая неопределенность остается на фоне ряда возможных рисков. Раньше середины 2022 года экономика не сможет вернуться на докризисный уровень, добавила глава банка в интервью.

Основные европейские валюты оказались в зоне риска из-за пандемии, передает Федеральное агентство новостей. Речь идет о евро, долларе и швейцарском франке — им грозит ослабление из-за массового выкупа активов мировыми центральными банками.