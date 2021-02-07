Анита Цой в свой юбилей призналась в желании стать бабушкой

Москва, 7 февраля. Певица и композитор Анита Цой в свой 50-летний юбилей рассказала ФАН, что отметит эту важную дату дважды, а также поделилась заветными желаниями на следующее десятилетие.

Заслуженная артистка России сообщила, что празднование юбилея пошло не по плану — Анита хотела дать концерт в Государственном Кремлевском дворце накануне дня рождения, 6 февраля, однако его перенесли в телеэфир из-за коронавирусных ограничений.

«Мы думали, что 6 февраля дадим концерт в Кремле и в тот же день все гости сразу же пойдут со мной отмечать день рождения на afterparty, — сказала собеседница ФАН. — Но получилась история с переносом моего концерта в телеэфир, поэтому я пригласила всех родных, кто, естественно, не попадает на концерт, домой».

Анита Цой призналась, что всегда сама занимается кулинарными приготовлениями к домашним праздникам.

«Я привыкла всегда накрывать стол сама, — подчеркнула певица. — Я не представляю, как это буду делать, но найду все-таки в себе силы все приготовить, накрыть стол, встретить гостей. Будет огромное количество гостей: и братья, и сестры, и детки, и племяши мои, и внуки двоюродные».

Исполнительница не планирует ограничиваться семейными посиделками — второй раз она отметит юбилейную дату уже с друзьями.

«На 8 февраля я перенесла день рождения для друзей, — сообщила Анита Цой. — Мы соберемся очень узким кругом, потому что все равно переживаем за коронавирус, за состояние здоровья. Мы будем в маленьком ресторанчике, посидим, отметим. Не хочется ничего — никакого грохота, представлений. Просто хочется увидеть родные лица, обняться и как-то спокойно провести вечер».

Певица назвала свои самые заветные желания, среди которых главное — крепкое здоровье.

«Я хочу пожелать себе, прежде всего, здоровья, — подчеркнула Анита. — Хочу радовать моих поклонников и мою семью, потому что я сгусток энергии, и все ко мне приходят подпитаться. Я работаю, как солнечная батарейка, а для этого нужно здоровье».

Кроме того, артистка призналась, что уже начала мечтать о внуках.

«Я желаю, чтобы в следующем десятилетии я открыла для себя совершенно потрясающую бабушкину тему, — поделилась певица. — Я уже предупредила сына, сказала, чтобы он искал невесту, которая родит нам пятерых внуков. Я буду с ними сидеть, будем ставить домашние представления».

В заключение Анита Цой отметила, что, как и большинство музыкантов, она желает скорого окончания пандемии и снятия коронавирусных ограничений для выступлений и гастролей.

«Конечно, я мечтаю, чтобы поскорее все открыли и мы показали, наконец, мое юбилейное шоу миру, чтобы поездили и погастролировали, потому что такая прекрасная музыка должна жить», — сказала исполнительница.

Ранее Анита Цой призналась ФАН, что непростой «коронавирусный» 2020 год позволил ей переосмыслить жизненные ценности и найти свое место силы.