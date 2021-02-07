Американист: продление СНВ-3 не означает смену политики США в отношении РФ

Москва, 7 февраля. Эксперты-американисты оценили перспективы сотрудничества России и США по линии международной безопасности.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в комментарии Baltnews отметил, что компромисс команды президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении продления СНВ–3 — это хороший знак для обоих государств. Но вместе с этим такой шаг может расцениваться как попытка «действовать по своим правилам», которые отличаются от политики экс-лидера США Дональда Трампа.

«То, что мы сейчас видим — это, прежде всего, шаги, которые нужны для того, чтобы показать, что «я не Трамп, я действую по своим правилам». Но надо понимать, что это не означает, что эти правила играют на сторону России», — полагает Судаков.

В то же время эксперт-американист Владимир Брутер считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в сфере безопасности пока что маловероятно. Однако, по мнению собеседника агентства, у представителей государств есть понимание «контуров, которые нужно очертить» — речь идет о включении Китая в ДСНВ.

«Что касается продления СНВ-3, Соединенные Штаты будут настаивать на расширении базы этого договора, а именно привлечении Китая, что делал и Трамп. В отличии от Трампа, демократическая администрация считает, что удобнее продлевать договор, не связывая с обсуждением новых вариантов», — утверждает Владимир Брутер.

Несмотря на то, что требование о включении в сделку Китая — стандартное для США, в Китае этой инициативы не разделяют.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и Соединенными Штатами на пять лет.