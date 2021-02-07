Зюганов не исключил, что Запад сделает из жены Навального «вторую Тихановскую»

Москва, 7 февраля. Запад сделает из жены блогера Алексея Навального Юлии «вторую Светлану Тихановскую», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сравнила себя с Юлией Навальной и обратилась к ней с речью, чтобы та встала на место своего супруга. Зюганов назвал эту ситуацию не новой, ранее не раз отработанной Западом. По его словам, он не удивлен сложившейся ситуации.

«Вместо того, чтобы заставить своих мужей державе и народу служить, они обслуживают чужие разведки», — заявил лидер КПРФ.

Ранее сын основателя «Вымпел-Коммуникации», управляющий активами Zimin Foundation и спонсор Алексея Навального Борис Зимин заявил, что организованные незаконные акции слабо влияют на общественные настроения и вряд ли смогут привести к какому-либо действенному результату на сегодняшний день.