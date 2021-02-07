Сценарий с долларом за 73 рубля может реализоваться к началу марта

Москва, 7 февраля. Условия, необходимые для существенного укрепления курса рубля, назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Есть основания полагать, что обещанные Западом антироссийские санкции окажутся персональными, а значит, не навредят целым секторам экономики и бизнесу. Если этот прогноз оправдается, а стоимость нефти Brent останется хотя бы на текущем уровне 58–59 долларов за баррель, к концу февраля — началу марта доллар опустится к отметкам 72,5–73 рубля, цитирует Бабина РИА Новости.

Уже в январе баррель Brent вернулся к экономически обоснованной цене выше 4000 рублей, благоприятной с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Переоцененность рубля к нефти исчезла, поэтому российская валюта готова активно отыгрывать подорожание черного золота, а также сдержанно реагировать на его возможное удешевление.

Что касается снижения объема покупки валюты в рамках бюджетного правила, этот фактор не должен заметно повлиять на курс. Масштаб операций незначителен относительно общего объема торгов, а ключевую роль в динамике рубля продолжит играть конъюнктура нефтяного рынка, заключил Бабин.

До отметки в 73 рубля доллар в последний раз снижался 17 декабря, а до 72,5 рубля — в конце июля прошлого года.