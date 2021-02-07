Аналитики The Drive рассказали о новой российской ракете 300М

Вашингтон, 7 февраля. Ракета класса «воздух — воздух» Р-73 скоро получит современную замену в виде новейшей ракеты 300М, разрабатываемой «Вымпелом».

Российские истребители до сих пор используют ракету класса «воздух — воздух» Р-73, разработанную советскими конструкторами и принятую на вооружение в 1983 году. Американское издание The Drive со ссылкой на российские специализированные издания сообщило о скором появлении новейшей ракеты этого класса малой дальности 300М. Для 1980-х Р-73 была отличной ракетой, но позже она утратила свое превосходство, а ресурс ее модернизации к настоящему времени исчерпан.

Необходимость разработки нового боеприпаса для воздушного боя стала насущной после появления новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. По неподтвержденным данным, ракетами 300М будут также оснащаться ударные беспилотники «Охотник». В The Drive серьезно опасаются, что российские ВКС получат мощное оружие для достижения превосходства в воздухе и борьбы с вражескими БПЛА.

Едва появившийся истребитель Су-57 уже заинтересовал потенциальных покупателей. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что вооружение этого самолета новыми ракетами 300М повысит его привлекательность на мировом рынке.