Россия сможет покрыть 50% мировой потребности в вакцине от коронавируса

Вакцина «Спутник V» очень востребована и в ближайшее время сможет покрыть 50% от мировой потребности в препаратах от коронавируса. С таким заявлением в интервью ФАН выступил российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Спутник V» является первым в мире препаратом от COVID-19. Российский Минздрав зарегистрировал его в середине августа 2020 года. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Кроме того, на этой неделе авторитетное научное издание The Lancet опубликовало работу с итогами третьей стадии испытаний «Спутника V». Исследования подтвердили высокую безопасность российской вакцины и ее эффективность. Применение препарата ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Не секрет, что долгое время Запад всячески критиковал либо игнорировал российскую вакцину от коронавируса. Однако накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», если ее одобрят в Евросоюзе.

«Готов, если вакцины одобрят в Европе», — сказал он.

Канцлер добавил, что в случае одобрения российской вакцины в ЕС его страна готова организовать выпуск препарата на своей территории. При этом он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное — их эффективность, безопасность и доступность, а не геополитические сражения.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что заставило западные страны пересмотреть свое отношение к вакцине «Спутник V». По его словам, российский препарат показал высокую эффективность в борьбе с COVID-19.

«Сегодня Запад начал получать объективную информацию, связанную с российской вакциной. Кроме того, она показала хороший результат. Если в начальной стадии ее эффективность оценивалась в районе 94%, то сегодня она выросла до 98-99%. Вакцина получилась очень хорошей. Кроме того, российский препарат показан для людей старше 60 лет. Также уже привились люди, занимающие высокие государственные посты, — депутаты, сенаторы, представители различных структур», — сказал собеседник ФАН.

Экс-сенатор сообщил, что на данный момент в российской вакцине заинтересованы многие страны мира, поскольку западные аналоги не могут похвастаться высокой эффективностью по сравнению со «Спутником V».

«Большую заинтересованность российской вакциной сейчас проявляют так называемые страны третьего мира. Они делают большое количество заказов препарата «Спутник V» и ждут, когда он появится в их стране. А все из-за того, что соотношение между ценой и качеством в пользу российской вакцины. Сегодня западные препараты не дают того результата, который дает российский. Многие иностранцы вынуждены несколько раз прививаться, чтобы добиться того эффекта, который показывает «Спутник V», — заявил политик.

Франц Клинцевич считает, что российская вакцина очень востребована. Кроме того, уже в ближайшее время она сможет покрыть 50% от мировой потребности в препаратах от коронавируса.

«Я уверен, что мир становится прагматичнее, поэтому и переходит на российскую вакцину. Думаю, «Спутник V» будет очень востребован и в ближайшее время сможет покрыть 50% от мировой потребности в препаратах от коронавируса. Сегодня уже некоторые страны Европы — например, Венгрия — готовы развернуть у себя производство российской вакцины. Это хорошая тенденция. Хочу заметить, что канцлер Австрии Себастьян Курц является умным, независимым и свободным человеком. Он прагматичен, поэтому, подходя к вопросу вакцинации, показывает личный пример. Кроме того, для Австрии взаимоотношения с Россией в плане производства препарата связаны с большой экономией государственных средств, которые впоследствии можно будет пустить на другие нужды», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российскую вакцину от коронавируса получили республики Донбасса. Кроме того, всемирно известный донецкий врач-комбустиолог Эмиль Фисталь опробовал ее на себе. Никаких побочных эффектов и жалоб на самочувствие не выявлено.