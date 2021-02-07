Британка бросила госслужбу, чтобы стать переводчиком с кошачьего

Лондон, 7 февраля. Жительница Великобритании Джули-Энн Торн покинула государственную службу ради того, чтобы стать переводчицей с кошачьего. Она прекрасно понимает эмоции животных.

Торн в беседе со СМИ рассказала, что ощущает кошачьи эмоции и может научить владельцев чувствовать себя комфортнее с животными. Британка отметила, что не может объяснить, по какому принципу у нее с кошками происходит такая эмоциональная и энергетическая связь. Она не только улавливает поведенческие сигналы, но и понимает чувства животных.

Торн поделилась, что первый раз узнала о «связи» с кошками, когда пошла в зоопарк в 2012 году. Женщина увидела самку гепарда, ощутила сильную тоску и заплакала. Затем выяснилось, что гепард потеряла свою пару некоторое время назад и сейчас скорбит о гибели самца. На данный момент Торн проводит консультации, во время которых настраивается на кошачьи эмоции и наблюдает на поведенческими подсказками. Потом она делится ими с хозяевами, чтобы они лучше понимали своих питомцев.

До этого стало известно, что пара диких кошек обосновалась в нижегородском парке «Швейцария». На территории сейчас проводят ремонтные работы. Коты пришли в парк еще в начале реконструкции. Строители назвали их Цезарь и Анфиса.