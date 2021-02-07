Политолог Погребинский назвал истинные цели Запада по отношению к России

Киев, 7 февраля. Политолог Михаил Погребинский рассказал об истинных намерениях Запада в отношении российской стороны.

По его мнению, на сегодняшний день речь идет об уничтожении государственности России.

«Сейчас речь идет об уничтожении сегодняшней российской государственности — я в этом абсолютно уверен», — пояснил Михаил Погребинский.

Он обратил внимание на возможные подвижки во внешней политике Кремля в тот момент, когда в России поймут истинные намерения Запада. Однако она останется выверенной вопреки давлению США и Европы, заключил эксперт.

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан грозился принять «влияющие на поведение» России санкции. Чиновник рассказал о намерениях Соединенных Штатов действовать вопреки «злонамеренным» шагам РФ.