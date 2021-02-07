Экономист Скаршевский назвал число украинцев, покинувших страну

Киев, 7 февраля. Более девяти миллионов украинцев покинули страну, поэтому для них настал конец «эпохи бедности», заявил экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский.

Как считает экономист, власти Украины не могут справиться с бедностью, поэтому люди вынуждены покидать страну и уезжать на заработки. Для государства это плохо, хотя эти люди ничего не просят от властей и не получают никаких «бюджетных подачек», зарабатывая своим трудом, говорит аналитик.

«Это очень негативно повлияет на украинскую экономику, потому что эти люди потом из трудовых мигрантов или временных трудовых мигрантов будут постепенно превращаться в эмигрантов», — заявил Скаршевский.

Экономист порадовался за покинувших страну украинцев, так как теперь у них есть возможность прокормить себя и семьи.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что интересы украинской власти и Запада совпали, когда президент Незалежной Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех оппозиционных телеканалов.