Раз Киев ничему не учится и продолжает играть в свою любимую народную забаву «наступи на грабли», то на Украине может повториться крымский прецедент. Об этом в своем блоге заявил украинский политолог и экономист Андрей Головачев.

Медленно, но верно на Украине в повседневную реальность внедряется институт «уполномоченного по защите государственного языка» (также можно услышать применительно к данной должности иные определения — «языковой омбудсмен», «мовный инспектор» или с явной негативной коннотацией — «шпрехенфюрер»). Введение данной должности предусмотрено законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кроме того, в начале 2021 года на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Теперь все поставщики услуг, причем не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться так называемому языковому инспектору, за подобное нарушение грозит штраф.

На это обратил внимание киевский политолог Андрей Головачев. По его словам, украинские власти пошли на явную глупость, когда ввели языковых инспекторов. Все это свидетельствует о том, что, потеряв Крым, Киев не нашел в себе мужества честно ответить на три вопроса: «Почему так произошло? Как не допустить подобного в будущем? Как не потерять весь Донбасс?» Помимо этого, как считает эксперт, если Украина не сделает выводы, то в стране может повториться «крымский сценарий».

«Ну, а раз так, раз мы не делаем выводы, раз мы ничему не учимся и продолжаем играть в нашу любимую народную забаву «наступи на грабли», то крымский прецедент, увы, может повториться. Напомню, что год назад во время переговоров с Владимиром Зеленским госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина отдала Крым и поэтому потеряла его навсегда», — заявил Головачев.

Также украинский экономист отметил, что жесткое заявление, сделанное на тот момент вторым лицом в Америке, подвело черту под дискуссиями на тему «Чей Крым?». По словам Головачева, нынешние кураторы Украины четко озвучили, что полуостров навсегда потерян для Украины.

«Ответ пришел от нашей фактической метрополии: «Успокойтесь и не дергайтесь. Крым вы потеряли, и уже навсегда». И то, что заявление Помпео не вызвало никакого резонанса ни на Украине, ни в Европе, ни в самих США, только подтвердило ту мысль, что все уже давно смирились с тем, что Крым ушел навсегда. Но я бы обратил внимание не на то, что Крым уже не вернуть, а на первую часть фразы Помпео: «Украина отдала Крым», — считает украинский эксперт.

Андрей Головачев рассказал и о том, что практически все военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники СБУ, Государственной пограничной службы, Внутренних дел и Управления государственной охраны, которые проходили службу в Крыму, перешли на сторону России. Эксперт считает, что данный факт настолько беспрецедентный в истории, что Украина до сих пор боится не только дать честное пояснение произошедшему, но и даже не хочет его обсуждать. А все из-за того, что Киеву просто стыдно, указал специалист.

Украинское руководство на всех уровнях пытается усложнить жизнь своим гражданам. В свою очередь украинец рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о поступке Киева, после которого он решил отказаться от гражданства Незалежной.