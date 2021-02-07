В Китае оценили возможность создания «машины времени»

Пекин, 7 февраля. Опубликованная журналистами информация о разработке китайскими учеными «машины времени» не нашла подтверждения у официальных источников.

Заявлялось, что создателями настоящей «машины времени» выступают специалисты компании Ruitai. Ученые из Китая планируют создание эксклюзивного аппарата в 2021 году. Для реализации этого проекта предлагалось строительство научно-экспериментальной базы, занимающей территорию в 16 акров. При этом сведения, распространяемые в СМИ, опровергли в Институте физики высоких энергий Китайской академии наук.

Исследователи из Соединенных Штатов в прошлом заявляли, что для строительства «машины времени» необходимо использовать две голые сингулярности. Согласно теории относительности, существует допущение, что в специфических условиях существуют замкнутые времениподобные кривые, предотвращающие нарушение принципа причинности.