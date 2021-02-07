Участники движения Black Lives Matter напали на полицейских в США

Сакраменто, 7 февраля. Новые стычки между правоохранителями и демонстрантами движения Black Lives Matter происходят в США, сообщают местные СМИ.

Группа протестующих преследовала и оскорбляла полицейских в городе Сакраменто штата Калифорния. Были ли пострадавшие среди участников движения или страж порядка, пока неизвестно.

Законодатели в ответ на убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда приняли масштабный законопроект о реформе уголовного правосудия, сообщал ФАН. Суть нововведения заключается в отмене денежного залога при аресте подозреваемых.