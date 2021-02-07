Человеческая сперма может излечить от редкой генетической болезни

Манчестер, 7 февраля. Группа ученых обнаружила редкие модификации в генах, которые провоцируют задержку в развитии. Эффективным средством против этой болезни может быть человеческая сперма.

Специалисты из Манчестерского университета совместно с коллегами Великобритании, Франции и США, недавно выявили генетическое заболевание. Оно возникает в результате неправильного синтеза белка, однако справиться с проблемой может помочь соединение, выделенное из спермы.

Исследователи провели эксперимент с дрожжевыми клетками и рыбами данио-рерио, чтобы доказать, что болезнь в перспективе можно вылечить с помощью пищевой добавки под названием спермидин. Сделанное открытие позволит лучше изучить генетические изменения, чтобы впоследствии можно было с успехом вылечить пациентов с такой болезнью.

Генетические изменения могут происходить также под влиянием недосыпа, если человек спит меньше семи часов в сутки. Так, недостаток сна увеличивает риск развития воспалительных заболеваний, в том числе остеоартрита, астмы или рассеянного склероза, а также болезни Альцгеймера.