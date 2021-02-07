Инфекционист назвал условия для повторного заражения коронавирусом

Москва, 7 февраля. Условия, которые приводят к повторному заражению коронавирусной инфекцией, перечислил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Повторно заболеть коронавирусом можно по нескольким причинам. Заражение происходит, когда антитела к инфекции полностью исчезают. Вирус изначально не вызывает пожизненный иммунитет, как, например, ветряная оспа, объяснил РИА Новости Тимаков. Люди каждый год болеют инфекциями, которые вызывают коронавирусы.

Также повторно заболеть COVID-19 можно из-за высокой вирусной нагрузки. Это происходит, когда человек регулярно общается с заболевшими людьми в связи с профессией или обстоятельствами. Третьей причиной является отсутствие полноценно сформированного иммунитета или его снижение из-за приема некоторых лекарств, добавил врач.

До этого стало известно, как отличить остаточные клинические признаки коронавируса от повторного заражения. Об этом рассказал инфекционист Сергей Вознесенский, а также назвал симптомы инфекции, которые являются остаточными.