Российские аналитики: 63,5% россиян стараются забронировать любимое место в самолете

Москва, 7 февраля. Специалисты сервиса OneTwoTrip выяснили, как россияне выбирают посадочные места в самолете. В опросе приняли участие 2212 человек.

Как оказалось, большинство россиян, а именно 63,5%, стремятся забронировать в салоне любимое место. А 60,5% опрошенных признались, что иногда занимают соседние свободные кресла для наиболее приятного полета.

Почти половина россиян, то есть 48,5%, подчеркнули, что перед рейсом тщательно изучают комплектацию самолета для определения оптимального места. При этом 40,6% часто меняются с другими пассажирами.

Некоторые путешественники готовы доплатить за свой комфорт: 52,8% россиян периодически пользуются услугой по выбору кресла. Что касается вида из иллюминатора, то он интересует только 23,2% участников опроса.

В Ростуризме ранее рассказали о возобновлении чартерных перелетов по стране. Чартерная авиапрограмма стартовала 6 февраля с рейса на озеро Байкал.