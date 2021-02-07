Российские банки продолжили вводить услуги для поддержки бизнеса

Москва, 7 февраля. Банки в условиях пандемии коронавируса не только выступают посредниками госпрограмм, но и предлагают свои меры повышения лояльности клиентов.

В течение 2020 года кредитные организации подготовили для бизнеса новые пакеты услуг со льготными тарифами по операциям, увеличенными лимитами по переводам, а также выгодные условия по эквайрингу и бесплатное обслуживание карт. Многие развили дистанционные сервисы, в том числе для бесплатного использования. Тенденция сохранилась и в нынешнем году.

Так, МКБ всем, кто откроет счет в рамках маркетплейса для малого и среднего предпринимательства, будет без процентов предоставлять сумму в несколько сотен тысяч рублей на развитие компании. Удаленно будет доступна онлайн-бухгалтерия и бесплатная система оценки рисков бизнеса. В свою очередь Банк «Дом.РФ» собирается внедрить линейку тарифных планов с бесплатным обслуживанием счета и карты, начислением процентов и льготными условиями по операциям внешнеэкономической деятельности.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что для некоторых предприятий программы банков могут оказаться вполне сопоставимы с правительственными, ведь господдержка выделялась в разных объемах.