Бузова подчеркнула стройную фигуру модным платьем-корсетом

Москва, 7 февраля. Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась в актуальном наряде на съемках шоу «Бородина против Бузовой». Знаменитость выбрала платье модного в этом сезоне оттенка.

Бузова опубликовала видео, снятое за кулисами телешоу, в своих Instagram Stories. Она показала, как идет по коридору, а также сняла себя в зеркале в гримерной. В кадр попала коллега исполнительницы хита «Мало половин» по передаче Ксения Бородина. Певица сообщила, что перед съемками «Бородиной против Бузовой» записывала номер для своей новой композиции.

«Три дубля я писала трек, Ксюша стояла, смотрела, танцевала», — рассказала Бузова.

Для телепередачи звезда надела платье-корсет, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Кроме того, наряд певицы на видео выполнен из ткани в оттенке белого — экрю. Ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказывала, что этот цвет очень актуален в нынешнем сезоне.

«Цвет экрю — один из самых сильных акцентов сезона осень-зима 2020/2021», — говорила эксперт по стилю.

Ольга Бузова старается сохранять лицо, несмотря на неудачу в личной жизни. Недавно ведущая рассталась со своим возлюбленным — рэпером Давой. Отец Бузовой обратился к ее эс-бойфренду, отметив, что его дочь страдает после разрыва.