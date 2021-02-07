Политолог Погребинский обнаружил совпадение интересов Запада и Украины

Киев, 7 февраля. Интересы украинской власти и Запада совпали, когда президент Незалежной Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда СМИ. Об этом рассказал политолог Михаил Погребинский.

Эксперт проанализировал, как США повлияли на решение Зеленского. По словам политолога, глава Украины заручился поддержкой в американском посольстве и ввел санкции против оппозиционных телеканалов. Зеленский давно мечтал закрыть эти СМИ, но не решался без сигнала США, пришел к выводу Погребинский.

«За спиной стоит такая громадная, с кувалдой, страна, то почему бы и нет?» — поделился мнением аналитик в интервью изданию «Украина.ру».

Президент Незалежной узаконил решение СНБО 2 февраля в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые прекратили вещание и пообещали бороться за право быть в эфире.

Председатель политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук может оказаться в санкционном списке Киева. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее подтвердил такую информацию.