Американские ученые проследили связь старения лица и похудения

Вашингтон, 7 февраля. Эксперимент ученых из Соединенных Штатов доказал, что сильное похудение может сделать лицо человека старше.

Американские исследователи провели исследование, участниками которого стали 19 человек. Каждому из них дали 19 провели томографию головы. После изучения результатов процедуры ученые сделали вывод, что потеря подкожного жира при сильном похудении приводит к увеличению носогубных складок. Из-за этого щеки выглядят впалыми, челюсть опускается, а подбородок расплывается. Глаза же западают и человек выглядит уставшим.

Популярная пища для похудения не всегда подходит для сброса лишнего веса. Аккуратнее стоит относиться к смузи, в состав которого входят орехи, фрукты и йогурт. Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл объяснила, что одна порция напитка равна полноценному приему пищи.