В Forbes объяснили, почему США не смогут ввести санкции против Индии за покупку С-400

Москва, 7 февраля. Военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов объяснил причину «грусти» для США в отношении санкций для Индии.

Ранее аналитики Forbes в одном из своих материалов указали на невозможность США объявить Индии санкции за покупку у России партии ЗРК С-400 по аналогии с Турцией. Авторы статьи сошлись во мнении, что контракт Нью-Дели с Москвой по покупке оружия поставил Соединенные Штаты в безвыходное положение. Происходящее в комментарии «МК» раскрыл Руслан Пухов.

«Действительно, эта статья в Forbes правильно описывает ситуацию: индийцы не любят, когда им указывают относительно того, что им покупать, а что нет. И, скорее всего, Индию американцы не будут так наказывать за покупку С-400, как Турцию. Индия им нужна в качестве союзника против Китая. Так что они, скорее всего, сделают для нее исключение. Они будут вынуждены принять такое решение», — утверждает эксперт.

Он отметил, что само по себе военно-техническое сотрудничество России с Индией ранее переживало некоторые сложности, связанные с долларовыми платежами: банки Нью-Дели из опасений санкций от США не хотели проводить финансовые операции по оружейным контрактам в долларах. Это послужило толчком для разработки механизма, который позволил бы обойти эту проблему.

«Но и рупии не самая стабильная валюта, и рубль «гуляет». Однако по моим данным, проблему сейчас решили. Механизм оплаты найден. Уточнять какой именно не будем, чтобы никому не пришло в голову в очередной раз вставлять нам палки в колеса. Эта информация не для прессы. Скажу только, что аванс за эту оружейную сделку по С-400 был внесен еще в ноябре 2019 года в размере около 850 миллионов долларов. Так что дело теперь за выполнением контракта. Нам работать, американцам — грустить», — заключил Пухов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях России до конца 2021 года поставить Индии первый полк комплексов С-400 «Триумф».