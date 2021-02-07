Ревнивый британец зарезал девушку за свидание c парнем из Tinder

Лондон, 7 февраля. Свидание с незнакомцем из Tinder закончилось для молодой жительницы Британии смертью. С женщиной расправился ее ревнивый экс-бойфренд.

По данным местного таблоида The Sun, девушка пошла вместе с новым приятелем сначала в кафе-мороженое, а потом в паб. Оказалось, что все это время они были на крючке у ее бывшего молодого человека.

Он следил за ними. После того, как свидание закончилось, ревнивец проследил за своей экс-девушкой до ее дома. Там мужчина устроил скандал и 23 раза ударил ее кухонным ножом. Убийцу задержали по горячим следам, в беседе со следователями он заявил, что бывшая возлюбленная сама напала на него.

Ранее Deita.ru сообщало о необычном ограблении в Петербурге, где ухажер с сайта знакомств обчистил воспитательницу детского сада. Женщина позвала его к себе домой, там он начал угрожать ей ножом, требуя дать пароль от банковской карты, потом снял со счета жертвы 50 тыс. рублей.