Мощное землетрясение зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Порт-Морсби, 7 февраля. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новогвинейском море, сообщили сотрудники Геологической службы США (USGS).

Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Эпицентр располагался в 194 километрах от города Лоренгау в Папуа — Новой Гвинее.

Еще одно землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера зарегистрировали в юго-западной части Тихого океана, сообщало Федеральное агентство новостей. Эпицентр подземных импульсов также находился в Папуа — Новой Гвинее.