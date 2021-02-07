Американские власти активизируют сбор информации об экстремистах

Вашингтон, 7 февраля. Действующие в США экстремистские группировки являются одной из наиболее серьезных угроз для страны, заявил глава Министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас.

Он отметил, что американские власти должны активизировать сбор данных о таких группировках в целях предотвращения возможных атак. Министр выразил намерение удвоить усилия в борьбе с внутренним терроризмом в Соединенных Штатах.

Необходимо действовать на опережение, чтобы предотвращать возможные атаки со стороны экстремистов еще на стадии их подготовки, подчеркнул Майоркас. По его словам, угроза безопасности является постоянной.

Ранее спортсмена Клита Келлера из олимпийской сборной США обвинили в участии в штурме Капитолия. Американца опознали на фото и видео с протестов товарищи по команде.