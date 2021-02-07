Браку Арзамасовой и Авербуха пророчат скорый конец из-за проблем в постели

Москва, 7 февраля. Автор книг по физиогномике, психолог Борис Хигир считает, что браки между людьми с большой разницей в возрасте обречены на провал. Он связывает это с женской неудовлетворенностью.

Хигир считает 25-летнюю звезду ситкома «Папины дочки» Лизу Арзамасову неопытной молодой девушкой. Из-за этого ее могут подстерегать «женские» болезни, вызванные половой жизнью с ее супругом, фигуристом Ильей Авербухом. Психолог уверен, что актриса вышла замуж за 47-летнего спортсмена исключительно ради финансовой надежности. Любви в их отношениях Хигир не увидел.

В своих рассуждениях психолог руководствуется псевдонаукой — физиогномикой. По чертам лица и голосу Авербуха он понял, что фигурист «нулевой» в постели. Хигир уверен: рядом с Арзамасовой должен быть уверенный в себе мужчина, не связанный с миром искусства. Браку молодой актрисы и фигуриста психолог предрек скорый конец, потому что страсти в нем нет.

«Повторюсь: Авербух взял неопытную в сексе женщину, и никакого фейерверка у них в спальне не будет, уж поверьте. А неудовлетворенность – это беда для женщины», — заявил Хигир в интервью «Собеседнику».

Актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха в декабре 2020 года. О том, что между ними роман, стало известно только осенью. Пара решила отпраздновать свой медовый месяц в Сочи.