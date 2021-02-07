Аналитики Military Watch рассказали о преимуществе России перед КНР

Вашингтон, 7 февраля. Китайские военные на днях успешно отработали приемы перехвата баллистических ракет средней дальности с помощью наземных систем ПВО.

Испытанная в Китае технология перехвата баллистических ракет средней дальности может быть использована для уничтожения спутников противника, что вызывает серьезное беспокойство в Пентагоне. Аналитики американского издания Military Watch, статью которых перевела «ПолитРоссия», подчеркнули, что Китай все еще значительно уступает России в развитии систем противоракетной обороны.

«Российские системы противоракетной обороны, такие как С-500 и А-235 («Нудоль»), считаются наиболее боеспособными в мире и хорошо подходят для нейтрализации космических и гиперзвуковых целей», — отметили эксперты.

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Триумфатор-М» будет принят на вооружение в этом году. Как сообщило Федеральное агентство новостей, эксперт популярного военно-политического обозрения The National Interest Марк Эпископос назвал появление С-500 в Вооруженных силах РФ главным событием года для российской армии, напомнив о превосходстве этих комплексов над всеми предшественниками.