Без вести пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Челябинске

Челябинск, 7 февраля. Поиски пропавшего без вести шестилетнего ребенка завершены, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Об исчезновении ребенка стало известно со слов родственников. В социальных сетях они распространили информацию о том, что мальчик пошел в магазин вместе со взрослым другом семьи и не вернулся. В итоге его нашли живым и здоровым. Информации о том, почему исчез школьник, не поступало.

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика в Калининграде, сообщало Федеральное агентство новостей. Второклассник вышел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.