На Украине заявили о планах по созданию беспилотников-камикадзе

Киев, 7 февраля. Председатель правления украинской госкомпании «Артем» Владимир Зимин анонсировал создание беспилотников-камикадзе.

По мнению Зимина, создание указанных летательных аппаратов является перспективным направлением деятельности. Этим он объясняет планы компании по проектированию новых видов БЛА с различными вариантами боевых частей для ВСУ.

«Это будут варианты с термобарической и осколочно-фугасной боевой частью, а также с комбинированной БЧ», — утверждает председатель правления «Артема».

Последний Владимир Зимин назвал «ноу-хау ГАХК «Артем» — дрон с термобарической боевой частью и ударным ядром будет способен уничтожать легкобронированные цели. По словам представителя компании, «в железе» указанные образцы будут представлены в ближайшее время.

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