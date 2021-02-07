NYT сообщила, что процедуру импичмента Трампа могут приостановить 12 февраля

Вашингтон, 7 февраля. Американские законодатели могут приостановить процесс импичмента бывшего лидера США Дональда Трампа 12 февраля, если он продлится до этого момента.

Об этом сказано в статье, опубликованной в газете The New York Times. Адвокат американского экс-президента Дэвид Шон направил письмо лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, а также лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу и сенатору Патрику Лухи. Он обратился к законодателям с просьбой приостановить процедуру 12 февраля из-за необходимости соблюдать шаббат.

«Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его<...>Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются», — отметил представитель Шумера Джастин Гудмэн.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер ранее заявил, что бывший президент США чувствует себя «на самом деле расслабленным» после того, как его аккаунты в социальных сетях заблокировали.