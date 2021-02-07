Михалкова порадовала поклонников рельефными мышцами

Москва, 7 февраля. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в свои 37 лет плотно следит за здоровьем. Актриса не скрывает, что практически живет в спортзале, каждую неделю ходит в баню и вообще предпочитает активный отдых. Не пренебрегает артистка и пляжным отдыхом. Она любит посещать места, где люди только и занимаются тем, что нежатся на солнце и наслаждаются шумом морского прибоя. Самым любимым курортом юмористки являются Мальдивы.

Один из снимков актрисы с пляжей райских островов появился в фан-аккаунте звезды. Поклонники Михалковой не смогли устоять от комментариев. И ведь есть за что хвалить Юлию. На первый взгляд кажущаяся хрупкой девушка на самом деле очень рельефная. На фото видно, что длинные ноги Михалковой украшают мышцы.

«Какая Юлечка накаченная стала! Особенно ножки!», «Ноги мощные, как у качка!», «Ну не то чтобы как у качка, но как у «Мисс фитнес-бикини» точно!», «Роскошная фигура!», «Юля, что ты творишь! Такая красивая!», «Вау! Какие формы!» — не скрывали восторг фанаты.

В прошлом году девушка покинула «Уральские пельмени». О причинах расставания с проектом ходило немало домыслов. Ей приписывали и романы с участниками, и скандалы. Ходили слухи и о том, что Юлия решила стать акционером проекта, но основатели культовой команды КВН запретили ей, указав на то, что они шли к этому 30 лет.

Позднее о том, что произошло на самом деле, рассказала сама девушка.

Актриса твердо решила двигаться дальше и покорять новые высоты. Она опровергла всяческие слухи о ссоре из-за денег и неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину.