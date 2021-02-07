Россиянам рассказали о легких способах проверки туроператора

Москва, 7 февраля. Улучшение эпидситуации дает россиянам больше возможностей отдохнуть за рубежом. Но покупать туры нужно осторожно, заявила представитель туроператора «Алеан» Лариса Аханова.

Защитить свой отпуск и кошелек от мошенников можно несколькими способами. Проще всего, считает эксперт, проверить, есть ли интересуемая фирма в Федеральном реестре туроператоров, имеет ли финансовые гарантии, рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Это своеобразные маркеры, что помогают понять, легально ли действует компания в сфере туризма.

Если туроператор внесен в реестр, то это дает надежду, что страховая компания осуществит выплаты в случае банкротства. Узнать все необходимое можно на сайте Ростуризма.

С турагентствами, по словам Ахановой, тоже порой выходит не все гладко. Обязательно нужно заключать с организацией договор, постоянно следить за статусом заявки на сайте туроператора. Также специалист напомнила, что физлица по закону не могут предлагать авторские туры, на которые можно часто наткнуться в соцсетях.

Отправляться на отдых не обязательно летом. Недавно туроператор назвал самые популярные направления для путешествий в феврале и марте.