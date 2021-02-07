Финансист Грошева назвала самые надежные инвестиционные инструменты

Москва, 7 февраля. Проверенные и доступные способы инвестиций на рынке перечислила эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева.

Порой в стремлении за высокой доходностью инвесторы забывают о рисках на финансовом рынке. Обеспечить сохранность накоплений можно при помощи банковского депозита, передает РИА Новости.

«Правда, такая надежность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей - столько гарантирует система по страхованию вкладов», - предупредила Грошева.

Она также отнесла проверенным инвестиционным инструментам облигации федерального займа. Чуть больший риск имеют корпоративные облигации, но и доходность их будет выше, отметила эксперт.

Стало известно, сможет ли рубль укрепиться к концу февраля. Экономисты назвали факторы, влияющие на отечественную валюту.