Аналитики выяснили популярную категорию трат для экономии в путешествиях

Москва, 7 февраля. Подавляющее число россиян экономит в поездках на сувенирах и подарках. Исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В опросе участвовали 1517 российских путешественников. 63% из них привыкли экономить на сувенирах и подарках. 10% опрошенных стараются меньше тратить на развлечения. 9% человек сокращают траты на транспорт, а 7% – на проживание. С данными исследования ознакомился RT. Среди опрошенных 6% признались, что урезают расходы на экскурсии. Еще 5% россиян предпочитают меньше тратиться на еду в поездках.

Специалисты Туту.ру выяснили и основные страхи российских туристов во время поездок. Лишних трат боятся большинство опрошенных (47%). Еще 35% не хотели бы испортить впечатления во время путешествий, а 33% россиян опасаются потратить свое время впустую.