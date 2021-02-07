Персоналу сети магазинов в США пообещали платить за прививку от SARS-CoV-2

Цинциннати, 7 февраля. Руководство компании Kroger, под контролем которой находится крупнейшая в США сеть магазинов, обязалось вознаградить сотрудников за вакцинацию от коронавируса.

Предполагается единоразовая выплата в размере 100 долларов при условии предоставления в отдел кадров документов, подтверждающих прохождение процедуры. На случай, если работники не хотят делать прививку по личным соображениям или им она противопоказана по состоянию здоровья, им предлагается пройти специальные курсы о мерах противоэпидемической безопасности. По их окончанию лекций им также будет положено вознаграждение, передает телеканал CNN.

«Самой эффективной защитой во время пандемии является вакцина от COVID-19», — обратил внимание главный медицинский эксперт Kroger Марк Уоткинс.

Ранее американский регулятор получил запрос на регистрацию вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. В январе разработчики заявили о 72% эффективности препарата в США.