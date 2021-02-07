Автомобилистам посоветовали слушать музыку, чтобы избежать стресса в пробках

Москва, 7 февраля. Качественное и полезное времяпрепровождение в дороге позволит избежать стресса и снизить раздражительность в пробках, заявил психолог Сергей Ключников.

Директор Центра практической психологии в беседе с RT советует водителям, оказавшимся в пробке, настроиться на терпение и попытаться «погасить» неизбежно нарастающие раздражение и досаду. Лучше всего в такой ситуации заняться заполнением появившегося времени. Например, послушать музыку или аудиокнигу.

«Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — сказал Ключников.

Эксперт отметил, что неадекватное и чрезмерно бурное поведение водителя в автомобильной пробке может свидетельствовать о неврозе, неустойчивости психики и скрытой агрессии.

Психолог Ксения Мазитова недавно рассказала, что приступы агрессии, эмоциональные срывы и бессонница могут быть следствием самоограничения. Даже в зрелом возрасте человек необходимо баловать внутреннего ребенка, чтобы избежать кризисных ситуаций, уверена Мазитова.