Финансовый эксперт Бородулин рассказал о тонкостях оформления микрозаймов

Москва, 7 февраля. Оформляя микрозайм в первую очередь нужно проверить состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре ЦБ, изучить информацию о стоимости услуги и вариантах погашения долга.

Проверить организацию можно в специальном реестре МФО, размещенном на сайте Банка России, объяснил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин в беседе с РИА Новости.

При изучении договора важно обратить пристальное внимание на пункты об ответственности сторон, где прописывается информацию о штрафных санкциях, пени и скрытых комиссиях. Непосредственно перед получением займа следует выяснить в МФО о дополнительных услугах, которые организация предлагает. Нужно понимать, что любое страхование, юридическая поддержка и другие опции повышают стоимость кредита, напомнил эксперт.

Сенатор Олег Цепкин накануне рассказал, что в Совете Федерации изучают возможность появления нового вида кредитов: судебные расходы. Законопроект предполагает выдачу ссуды гражданам, не имеющим возможности оплатить юридические услуги.