Мать Давы вышла на тропу войны с ведущей Бузовой в соцсетях

Москва, 7 февраля. Мать популярного музыканта Давида Манукяна Анна продолжает жестко высказываться в адрес певицы Ольги Бузовой в социальных сетях. На защиту исполнительницы встали поклонники.

Ольга Бузова несколько недель назад сообщила о разрыве отношений с Давой. Она обвинила его в изменах и рукоприкладстве. Ведущая не стеснялась в выражениях и пригрозила рассказать все о его поведении Анне Манукян. Только женщина выбрала сторону сына. Она обозвала несостоявшуюся невестку пьяницей и заявила, что она не пара Давиду.

Певица сделала замечание Анне Манукян и указала, что ее родители не позволили бы так вести себя. Женщину призыв не остановил. На днях она вновь высказала все, что думает о Бузовой. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему у культурного Давы мать ведет себя неприлично.

«А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что ты будешь культурная», – ответила женщина в Instagram.

Подписчики Ольги Бузовой ополчились на Анну и начали забрасывать ее гневными комментариями. Сам Давид Манукян предпочитает никак не комментировать происходящее.

Отец Бузовой призвал Давида Манукяна помириться с ведущей. Она тяжело переживает расставание, и родители обеспокоены ее состоянием. Но на его просьбу Дава тоже никак не отреагировал.