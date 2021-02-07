Черчесов призвал сборную РФ по футболу привиться от COVID-19

Москва, 7 февраля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов порекомендовал своим подопечным принять участие в вакцинации против коронавируса.

Черчесов и сам сделал прививку от COVID-19. Он утверждает, что никто не должен опасаться вакцины «Спутник V». Более того, всем необходимо как можно скорее привиться от коронавируса.

«Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Тренер национальной сборной подчеркивает, что участие в вакцинации футболисты могут принять на добровольной основе. Он опровергает недавние слова СМИ о его «настаивании» спортсменам сделать прививку.

Черчесов напомнил, что заинтересован в целостности и игровой готовности его подопечных. Случаи неожиданных заболеваний особенно проявились осенью и не принесли ничего хорошо. Главный тренер подчеркнул сложность планирования тренировок и построения тактической модели в ситуации, когда в любой момент можно «потерять футболиста».

Ранее Черчесов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом прошедшего года.