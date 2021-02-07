Ребенок и двое взрослых найдены мертвыми после пожара под Магаданом

Стекольный, 7 февраля. Возгорание произошло на территории двухкомнатной квартиры в Магаданской области. Жертвами инцидента стали трое человек, в частности двое взрослых и ребенок 2011 года рождения.

Сигнал поступил в диспетчерскую службу утром. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали горение площади в два квадратных метра. За пять минут им удалось локализовать пожар. Еще через некоторое время огонь был полностью ликвидирован, следует из сообщения ГУ МЧС России по региону.

«В результате пожара огнем поврежден детский матрац, расположенный на кровати, стены квартиры закопчены по всей площади», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предварительной причиной возгорания называется аварийный режим работы электрооборудования. Остальные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сильный пожар уничтожил крышу крытой стоянки в Кировской области. Охваченная огнем площадь к моменту прибытия пожарных достигла двух тысяч квадратных метров.