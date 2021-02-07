Юрист предупредил о незаконности перепланировки квартир в панельном доме

Москва, 7 февраля. Проверочные рейды по квартирам происходят адресно, после обращения соседей в соответствующие органы. Об этом рассказал специалист Алексей Петропольский.

Он объяснил, что, как правило, подобные рейды происходят после жалоб соседей из-за шумного ремонта, который может возникнуть при внесении серьезных изменений во время перепланировке квартиры. Проблема состоит в том, отметил эксперт, что в панельных домах все стены являются несущими, а значит, что их снос может повредить конструкцию здания и создать опасность для жизни других людей, передает агентство «Прайм».

В случае обнаружения незаконной перепланировки квартиры жильцам выдается предписание, согласно которому внесенные изменения необходимо устранить за определенный срок. Если предписание не будет выполнено, то тогда жилищная инспекция обратится в суд.

Ранее стало известно о заметном росте числа «проблемных» квартир на рынке вторичной недвижимости в РФ.