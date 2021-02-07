Пожилой британец стал похож на Барта Симпсона после заражения коронавирусом

Лондон, 7 февраля. Житель Великобритании поступил в больницу с редкой реакцией организма на коронавирус. Мужчина стал 12-м в стране пациентом с подобным симптомом.

Британец рассказал, что несколько недель назад начал замечать как желтеет. В скором времени он стал похож на героя популярного мультсериала Барта Симпсона. Плюс ко всему 69-летний мужчина начал испытывать трудности с дыханием. Для его спасения врачам пришлось делать переливание крови.

Пациент пробыл в медучреждении 11 ночей. Несмотря на испытанные трудности, он был единственным в палате, кому не нужно было кислородное обеспечение, пишет The Mirror.

Разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca вакцина от коронавируса оказалась малоэффективна при заражении «южноафриканским» штаммом коронавируса. Такие выводы сделали специалисты издания The Financial Times по результатам собственного исследования. При этом российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокие показатели эффективности в ходе третьей фазы клинических исследований, передает RT.