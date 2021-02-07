Небоскребы и памятники могут довести Полину Гагарину до паники

Москва, 7 февраля. Российская певица Полина Гагарина обратилась к поклонникам в Instagram с просьбой задать ей несколько вопросов. Ответы на некоторые из них вызвали удивление среди фанатов.

Девушка согласилась выбрать десять самых интересных вопросов и честно ответить. Традиционно многих взволновала тема внешности исполнительницы. Подписчики в очередной раз поинтересовались, как Полине удается сохранять стройную фигуру и худобу «на грани». В ответ Гагарина объяснила, что все просто — она соблюдает режим питания и физических нагрузок.

Один фолловер спросил у исполнительницы хита «Драмы больше нет» чего она боится, есть ли какие-то фобии. Выяснилось, что Гагарина страдает мегалофобией, то есть боязнью крупных объектов: памятников, небоскребов, даже самолетов и кораблей.

Многие авторы научных статей о мегалофобии отмечают, что у людей с этим психологическим нарушением страх появляется не только от нахождения в непосредственной близости к крупным объектам, но и от одного взгляда на них. Учитывая полеты на гастроли и заграничные курорты, отдых в фешенебельных отелях и жизнь в огромном мегаполисе, выдержке и самоконтролю Полины можно поразиться.

Несмотря на фобию, недавно Гагарина улетала на отдых на Мальдивы в компании детей и новым возлюбленным. Некоторые СМИ утверждают, что им стал музыкальный продюсер Владимир Чиняев.