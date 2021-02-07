Всемирно известный донецкий врач Эмиль Фисталь привился вакциной «Спутник V»

Донецк, 7 февраля. Донецкий врач-комбустиолог Эмиль Фисталь опробовал вакцину от коронавируса на себе. После испытания «Спутник V» никаких побочных эффектов и жалоб на самочувствие не выявлено.

Директор Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени В.К. Гусака стал одним из первых посетителей прививочных кабинетов, в которых проводят вакцинацию против коронавирусной инфекции. Профессор рассказал, что чувствует себя прекрасно. По его словам, многие коллеги последовали его примеру и записались на вакцинацию.

Остановить пандемию поможет только ответственный подход к проблеме каждого человека, добавил Фисталь. Он порекомендовал присоединиться к этому процессу.

«Коллективный иммунитет получим после вакцинации 60-70 процентов жителей. И тогда вирус будет побежден», — сказал 82-летний врач.

Накануне стало известно, что российскую вакцину против коронавируса зарегистрировали в Мьянме. Таким образом, страна юго-восточной Азии стала 21-м государством, где одобрили «Спутник V», передает «Царьград».